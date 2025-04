Football-Star Kyren Lacy stirbt im Alter von nur 24 Jahren

Die Sportwelt ist erschüttert: Kyren Lacy wurde am Sonntag, dem 13. April, tot in seinem Fahrzeug aufgefunden. Der Football-Star wurde nur 24 Jahre alt. TMZ zufolge soll die Todesursache eine selbst zugefügte Schussverletzung sein, offiziell ist die Todesursache jedoch noch nicht bestätigt. Kurz vor seinem Ableben soll der junge Mann in eine polizeiliche Verfolgungsjagd verwickelt gewesen sein. Als die Beamten den Sportler samt Auto anhalten konnten, sollen sie ihn tot in seinem Auto aufgefunden haben.

Die Nachricht seines plötzlichen Todes verbreitete sich schnell, und zahlreiche Kollegen, darunter Odell Beckham Jr. (32), zollen ihm bereits Tribut. "Ruhe in Frieden, kleiner Bruder", schreibt der American-Football-Spieler in seiner Instagram-Story. In einer weiteren Story teilt er außerdem ein gemeinsames Bild von sich und Kyren. Auch sein ehemaliges Team trauert um den 24-Jährigen. "Die LSU Football-Familie trauert um Kyren Lacy", lautet das Statement seiner einstigen Kollegen.

Kyren stand zuletzt nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern auch wegen rechtlicher Probleme im Fokus. Im Dezember 2024 war er nach einem Autounfall, bei dem ein 78-jähriger Mann ums Leben kam, wegen fahrlässiger Tötung, Fahrerflucht und rücksichtslosen Fahrens angeklagt worden. Der Ex-Athlet hatte stets seine Unschuld beteuert und stand kurz vor einer Anhörung vor einer Grand Jury, die am Montag beginnen sollte. Sein Verteidiger erklärte damals, wie TMZ berichtet, Kyren sei weder für den Unfall verantwortlich noch habe er gegen das Gesetz verstoßen. Trotz der Vorwürfe hatte der Sportler im Januar 2025 seine Teilnahme am NFL Draft angekündigt und seinen Hoffnungen auf eine Profi-Karriere Ausdruck verliehen.

Getty Images Odell Beckham Jr., Football-Spieler

Getty Images Kyren Lacy, US-Footballstar

