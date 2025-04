Kryptische Zeilen: Spielt Jannik Kontalis hier auf Yeliz an?

Bezieht sich Jannik Kontalis hier etwa auf eine vermeintliche Trennung von Yeliz Koc (31)? Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan von dem Reality-TV-Star wissen, warum Beziehungen heutzutage oft schnell zerbrechen. In seiner Antwort sprach der Influencer über seine Sicht auf das Thema und betonte, dass er ein großer Familienmensch sei: "Wenn es sich lohnt zu kämpfen – sollte man immer kämpfen." Doch wenn von der anderen Person nichts mehr zurückkomme, verliere auch er den Glauben an das Verhältnis. Brisanter noch: Zum Schluss seiner Aussage merkte Jannik kryptisch an, dass vieles heutzutage "so leicht ersetzbar" wirke.

Die Trennungsgerüchte um die beiden Realitystars halten sich seit Wochen hartnäckig. Zwar hat bisher keiner der beiden offiziell das Ende ihrer Beziehung bestätigt, doch Hinweise darauf liefern sie – bewusst oder unbewusst – immer wieder. Erst kürzlich entfolgten sich Jannik und Yeliz auf Instagram, was die Gerüchteküche weiter befeuerte. In einem vorherigen Statement erklärte Yeliz, sie halte sich bewusst zurück, wolle "manchen Menschen keine Bühne mehr geben" und vermeiden, Reaktionen zu provozieren. Ob sich ihre Aussagen ebenfalls auf Jannik bezogen, blieb unklar.

Yeliz und Jannik lernten sich 2022 in der Datingshow Make Love, Fake Love kennen und verliebten sich ineinander. Bereits im Juni 2023 zerbrach ihre Beziehung jedoch schon wieder. Gemeinsam nahmen sie anschließend an dem Format Prominent getrennt teil und bestätigten daraufhin Anfang 2025 ihr Liebescomeback. Seit einigen Wochen scheint es jedoch bei der Influencerin und dem TV-Casanova zu kriseln.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

