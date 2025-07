Laut Yeliz schlichtet "Prominent getrennt"-Produktion Streit

Die zweite Nominierungsrunde von Prominent getrennt löste gleich mehrere Auseinandersetzungen zwischen den Kandidaten aus. An einer Stelle eskalierte die Rauswahl dann komplett. Yeliz Koc (31), ebenfalls Teilnehmerin der diesjährigen Staffel, verrät in ihrer Instagram-Story nun, dass die Situation in Wirklichkeit noch viel brenzliger war, als in der Folge dargestellt wurde. "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer. [...] Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war", erinnerte sich die Reality-TV-Bekanntheit an das Geschehen.

Obwohl die Produktion in der Situation wohl eingegriffen hat, gibt es von Yeliz' Seite auch Kritik. "Die Produktion hat erst einmal einen Song hinterlegt, damit das nicht so dramatisch aussieht", meint Yeliz und schob mit sarkastischem Unterton hinterher: "Also wirklich sehr intelligent gemacht." Sie selbst habe beim Schauen der Szene sogar das Gefühl gehabt, dass der eskalative Streit "gar nicht so schlimm" aussah. "Aber ich war dabei, ich weiß, wie schlimm das war", stellt sie klar.

In der zweiten Nominierungsrunde flogen die Fetzen. Begonnen hat die streitlustige Rauswahl mit einer Auseinandersetzung zwischen Christina (37) und Babu. Nachdem Christina ihre Stimme an Felix und Babu vergeben hatte, um angeblich ihren eigenen "Arsch zu retten", warf Babu ihr vor, sie habe schon vor dem Einzug eine Allianz mit Yeliz gebildet. Felix sprang seiner Ex zur Seite und mischte beim Streit kräftig mit, bis auch Christinas Ex Marco (36) eingriff. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Situation kaum mehr zu stoppen: Es fielen fiese Beleidigungen und die Männer standen kurz vor einer handfesten Auseinandersetzung. Doch damit war der Abend noch lange nicht vorbei. Marco legte in der nächsten Runde nach, als Jennifer (26) ihm und Christina ihre Stimme gab. Auch die beiden keiften sich an. Gleichzeitig krachte es auch zwischen Giuliano und Felix. Die Stimmung kochte endgültig über, fast die ganze Runde brüllte durcheinander.

RTl Yeliz Koc bei "Prominent getrennt"

RTL Felix und Babu bei "Prominent getrennt"

RTL Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"