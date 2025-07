Will Jannik Kontalis mit Gerda & Yeliz zu "Ex on the Beach"?

Jannik Kontalis äußerte sich kürzlich in einem Interview mit RTL+ zur Möglichkeit, gemeinsam mit seinen beiden Ex-Freundinnen Gerda Lewis (32) und Yeliz Koc (31) an der Reality-Show Ex on the Beach teilzunehmen. "Die Anfrage kam tatsächlich", erzählte der Reality-Star augenzwinkernd. Er zeigte sich jedoch skeptisch hinsichtlich der Teilnahme der beiden Frauen: "Ich frage mich irgendwie, von wem. Ich kann mir niemals vorstellen, dass Gerda oder Yeliz das machen würden." Für ihn selbst wäre die Show ohnehin nicht die erste Wahl, doch er betonte, dass er die Idee amüsant fände.

Obwohl Jannik die Idee humorvoll aufnahm, bleibt offen, wie ernst die Anfrage gemeint war. Bislang haben weder Gerda noch Yeliz öffentlich auf seine Äußerungen reagiert. Eigentlich schien eine gemeinsame Teilnahme des Trios recht unwahrscheinlich, da "Ex on the Beach" darauf abzielt, dramatische Dynamiken zwischen Verflossenen zu offenbaren. Gerda, die durch ihre Zeit als Bachelorette bekannt wurde, und Yeliz, die als temperamentvolle Reality-Stars ebenfalls immer wieder für Schlagzeilen sorgen, stehen jedenfalls in der Öffentlichkeit als selbstbewusste und eigenständige Persönlichkeiten.

Die Vergangenheit von Yeliz und Jannik sorgt dabei auch ohne die Teilnahme an einer Show für Gesprächsstoff. Die beiden zeigten bei Prominent getrennt erst unlängst, dass zwischen ihnen noch Funken sprühen können. Gerda hingegen hat sich mittlerweile stärker als Social-Media-Ikone und Model etabliert und schon länger nicht mehr an einem Reality-TV-Format teilgenommen. Doch sie alle verbindet zweifellos ihre gemeinsame Erfahrung als Stars der Reality-TV-Landschaft. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die drei in Zukunft wieder in der Öffentlichkeit aufeinandertreffen.

Collage: Instagram, ActionPress, Getty Collage: Jannik Kontalis, Yeliz Koc und Gerda Lewis

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars