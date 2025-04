Yeliz Koc äußert sich erstmals zu den Trennungsspekulationen

Seit einiger Zeit scheint es zwischen den Realitystars Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis zu kriseln. Vor wenigen Tagen entfolgten sich die beiden sogar im Netz – was die Trennungsgerüchte noch mehr zum Brodeln brachte. Nun äußert sich Yeliz erstmals zu den Spekulationen. "Ich halte mich aktuell ganz bewusst zurück", betont die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und erklärt ihre Beweggründe dafür: "Nicht, weil mir alles egal ist oder ich dadurch die Spekulationen am Laufen halte, sondern weil ich gelernt habe, wem ich keine Bühne mehr geben will." Will sie also Jannik öffentlich keine Beachtung mehr schenken?

"Manche Menschen tun Dinge einzig aus einem Grund: um Reaktionen zu provozieren und Aufmerksamkeit zu bekommen", betont Yeliz in ihrem Statement. Genau das wolle sie verhindern: "Je mehr darüber geredet wird, egal ob positiv oder negativ, desto mehr erreicht genau diese Person ihr Ziel." Obwohl Yeliz sich aus diesen Gründen nicht weiter zu dem Thema äußern will, stellt sie klar: "Es gibt keine zwei Seiten mehr." Ob sie damit meint, dass zwischen ihnen alles vorbei ist?

Auch Jannik äußerte sich bereits kryptisch im Netz. Der 31-Jährige veröffentlichte einige Aufnahmen von sich auf Instagram, zu denen er schrieb: "In den letzten Monaten habe ich mich völlig verloren. [...] Zusätzlich habe ich mich von allem Negativen um mich herum getrennt. Ich will wieder lachen können und glücklich sein und dazu gehört leider auch manchmal loslassen." Auch das könnte als eine Anspielung auf eine Trennung gedeutet werden. Außerdem interessant: Auf den Profilen der Realitystars sind jeweils keine Paarfotos mehr zu finden.

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

