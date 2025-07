Für Christina ist Jannik Kontalis "der Teufel" in Person

Christina Grass (37) und Jannik Kontalis sind derzeit mit ihren jeweiligen Ex-Partnern in der Show Prominent getrennt zu sehen. Während der Dreharbeiten verstanden sich die beiden Reality-TV-Persönlichkeiten offenbar noch gut – doch nach der Show scheint sich die Stimmung deutlich verändert zu haben. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast findet die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin klare Worte über den Ex ihrer Freundin Yeliz Koc (31). "Er ist der Teufel höchstpersönlich, verdammt noch mal. Dieser Mensch, tut mir leid, das sage ich dir ehrlich – ich habe nichts mehr für ihn übrig. Es ist auch Zeitverschwendung, über so einen unnötigen Menschen zu quatschen", macht sie deutlich.

Besonders sauer stößt Christina auf, dass der Make Love, Fake Love-Star nicht nur die Reichweite seiner einstigen Partnerin ausnutzte, um Geld zu machen, sondern auch deren Tochter Snow (3). "Ich habe gedacht, mir kocht der Kessel hoch. Was bist du für ein widerliches Stück, dass du wirklich, um Kohle zu machen, die Tochter von Yeliz mit reinziehst, irgendwelche Sachen droppst und dann noch so widerlich da sitzt, in die Kamera grinst und sagst '100.000 Euro'", macht die Ex-Bachelor-Lady ihrem Ärger Luft. Für sie steht fest: Jannik weiß ganz genau, wie er Menschen manipulieren kann.

Ihrer Meinung nach habe ihr Mitstreiter einen "ekelhaften Charakter": Auf Social Media teile er ganz bewusst Inhalte, von denen er wisse, dass sie Aufmerksamkeit erzeugen – nur um im Anschluss Werbung zu machen und damit Geld zu verdienen. So auch kürzlich, als er öffentlich seine Beziehung mit Gerda Lewis (32) mit der zu Yeliz verglich. "Jetzt auch, mit Gerda: 'Ich habe Yeliz mehr geliebt als Gerda' – war danach Werbung? [...] Hundertprozentig, oder?", zeigt sich Christina wütend. Ob Jannik auf diese Anschuldigungen reagiert, bleibt offen – aktuell ist er allerdings damit beschäftigt, als Bürgermeister zu kandidieren.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025