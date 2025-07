Yeliz Koc hofft, die Leute vergessen ihre Bachelor-Ohrfeige

Yeliz Koc (31) äußerte sich in ihrer Instagram-Story zur anhaltenden Aufmerksamkeit für eine Situation aus ihrer Vergangenheit. Die Reality-TV-Bekanntheit betonte, dass sie es leid sei, immer noch mit einer Ohrfeige in Verbindung gebracht zu werden, die sie Daniel Völz (40), dem damaligen Bachelor, 2017 (Zeit der Aufzeichnungen) verpasste. "Das Ganze ist fucking acht Jahre her. Ich habe so viele Shows danach gemacht", erklärte sie genervt. Aktuell ist Yeliz bei der Show Prominent getrennt zu sehen, wo es unter den Kandidaten zu hitzigen Streitereien gekommen ist. Von aggressivem Verhalten distanzierte sich die Influencerin jedoch klar und behauptete, dass sie sich seither deutlich verändert habe.

Die Ohrfeige, die damals während ihrer Teilnahme an "Der Bachelor" ausgestrahlt wurde, sorgte für eine Welle an Schlagzeilen und spaltet bis heute die Meinungen. Doch Yeliz macht klar, dass sie sich seitdem auch in anderen Projekten in ganz anderem Licht präsentiert habe. Daher kann sie nicht verstehen, warum diese alte Szene sie noch immer verfolgt. In der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" geriet sie in den Verdacht, im Vorfeld Allianzen geschmiedet zu haben, was für Unmut bei einigen Kandidaten sorgte. Dennoch hielt sie sich bei den Auseinandersetzungen weitgehend zurück und versuchte, sich auf das Wesentliche der Show zu konzentrieren.

Auch in der Realityshow, in der Yeliz derzeit mitmischt, wäre es beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen – zumindest laut ihr. Während eines Streits, bei dem sich die Kandidaten einige Beleidigungen an den Kopf warfen, musste angeblich die Produktion dazwischengrätschen, um die hitzige Situation zu deeskalieren. "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer. [...] Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war." Hintergrund des Ganzen war unter anderem ein Vorwurf, dass sich manche Teilnehmer vor Showbeginn abgesprochen hätten, um Allianzen zu bilden.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Getty Images Daniel Völz im Mai 2024

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im März 2025

