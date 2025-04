"Mehrere Frauen": Kontert Yeliz Koc Janniks Andeutungen?

Reagiert Yeliz Koc (31) hier auf die Netzaktivitäten von Jannik Kontalis? Der Reality-TV-Star befeuerte in mehreren seiner Instagram-Storys die Trennungsgerüchte um das Paar. Nun scheint die Influencerin zurückzuschlagen. In ihrer Story teilt sie ein Video, in dem Dwayne "The Rock" Johnson (52) über den Wert von Treue und Selbstbewusstsein spricht. "Ein Mann, der mehrere Frauen braucht, ist sehr unglücklich mit sich selbst. [...] Damit versucht er, seine Unsicherheiten zu verbergen", lautet Dwaynes Botschaft darin. Meint Yeliz damit möglicherweise ihren On-off-Freund?

Zuletzt hatte Jannik immer wieder mit seinen kryptischen Äußerungen Verwirrung gestiftet. Er sprach im Netz über das Zerbrechen von Beziehungen und deutete an, dass eine Partnerschaft nur funktionieren könne, wenn beide Seiten bereit seien, um die Liebe zu kämpfen. Gleichzeitig betonte er, dass viele heutzutage "leicht ersetzbar" wirken würden. Diese Aussagen wurden von vielen als Anspielung auf Yeliz verstanden, zumal sich die beiden inzwischen auf Social Media entfolgt sind. Offiziell bestätigt ist die vermeintliche Trennung bisher nicht.

Yeliz und Jannik lernten sich 2022 bei der Datingshow Make Love, Fake Love kennen und verliebten sich ineinander. Nach zwei gescheiterten Anläufen gaben sie Anfang 2025 ihr Liebescomeback bekannt. Seit einer gemeinsamen Reise nach Paris im März scheint es aber heftig zu kriseln. Die gemeinsame Reise in die Stadt der Liebe haben die beiden sogar frühzeitig beendet. "Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist", gab Jannik auf Instagram offen zu.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

