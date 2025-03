Streit: Jannik Kontalis und Yeliz Koc brechen Paris-Reise ab

Bei Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) gibt es wohl Ärger im Paradies. Eigentlich genießen die Realitystars derzeit ihr Beziehungscomeback samt Liebesurlaub in Paris. Nun meldet sich der ehemalige Make Love, Fake Love-Finalist jedoch mit einem langen Statement auf Instagram zu Wort. "Wir haben Paris abgebrochen. Ich habe gar keine Lust auf Social Media auf perfekte Beziehung zu machen oder es so aussehen zu lassen, als wäre bei uns immer alles schön", beginnt er ehrlich und ergänzt: "Die perfekte Beziehung gibt es nicht und – Überraschung – wir haben sie auch nicht. Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist."

Dann geht er auch etwas genauer auf die Gründe für den Abbruch der Reise ein: "Wir haben gefühlt zwei Tage nicht miteinander geredet und uns dann vertragen." Das Paar habe sich über "sinnlose Sachen" gestritten und beide Parteien seien einfach zu stur gewesen. "Was soll ich sagen, so ist nun mal das normale Leben. Wir führen auch nur eine stinknormale Beziehung mit Höhen und Tiefen", betont Jannik weiter. Trotz ihrer Streitereien seien sie dennoch durchgehend zusammen unterwegs gewesen. "Bei uns ist alles gut!", stellt er klar.

Doch auch wenn laut Jannik zwischen den beiden mittlerweile wieder alles in Ordnung ist, scheint Yeliz von seiner Story überhaupt nicht begeistert zu sein. Unter seinem aktuellsten Instagram-Beitrag kommentiert sie offenbar genervt: "Wenn er so eine Story postet, ohne sie vorher mit mir zu besprechen, kann ich ja die Gründe nennen. Er war nur am Handy, ich war alleine mit Snow [...] und dann wollte ich einen Tag vor dem Ende des Urlaubs nach Hause." Zudem betont sie, dass sie drei Tage nicht mehr miteinander geredet haben.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / yelizkoc Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc, 2025

