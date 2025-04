Nach Gras gestunken: Yeliz Koc lästert über das Coachella

Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) äußert sich in einer Instagram-Story kritisch zum berühmten Coachella-Festival, das derzeit in Kalifornien stattfindet. Die 29-Jährige, die das Festival 2022 besuchte, lässt kein gutes Haar an der Veranstaltung. "Ich war da und habe es gar nicht gefeiert", schreibt sie und schildert ihre Eindrücke. Besonders schockiert habe sie, dass einige Besucher ihre kleinen Kinder dabeihatten, während überall Marihuana geraucht wurde. Sie spricht von einem Kind, das sie mit Augenringen "bis zum Kinn" gesehen habe, was sie sehr betroffen gemacht habe. Eine Einladung für das diesjährige Coachella habe sie abgelehnt.

Trotz ihrer negativen Erfahrung schließt Yeliz nicht völlig aus, dem Festival in Zukunft noch einmal eine Chance zu geben. Doch eine Reise nur für dieses Event sei für sie nicht mehr vorstellbar, wie sie weiter erklärt. Mit ihrer ehrlichen Kritik schließt sich Yeliz einer wachsenden Gruppe von Influencern und Realitystars an, die sich öffentlich gegen den überhöhten Hype um das Coachella-Festival aussprechen. So hatten kürzlich auch Jennifer Saro (29) und Gerda Lewis (32) deutlich gemacht, dass sie wenig von dem weltberühmten Musik-Spektakel halten. Während Jennifer erklärte, man verpasse "wirklich gar nichts", gab Gerda ihrem Festivalbesuch sogar eine Bewertung von zwei von zehn Punkten.

Dennoch zieht das Festival jedes Jahr zahlreiche Stars und Influencer an, die in ausgefallenen Outfits posieren und inmitten der kalifornischen Wüste feiern. Auch in diesem Jahr stürzen sich wieder viele deutsche Social-Media-Stars ins bunte Getümmel. Für das Wüstenevent reisten unter anderem Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32), Twenty4tim (24), Jolina Mennen (32) und Laura Abla in die Vereinigten Staaten.

Jennifer Saros Coachella-Look 2024

Laura Abla, April 2025 in Kalifornien

