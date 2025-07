Mit Typen geschrieben? Jannik packt über Yeliz-Trennung aus

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sind nach gleich zwei gescheiterten Beziehungsversuchen endgültig getrennt. Jetzt gab Jannik in einem Interview mit RTL+ auf YouTube Einblicke in die Probleme, die zur ersten Trennung führten. Dort behauptete der Realitystar, dass Yeliz während ihrer Beziehung mit anderen Männern geschrieben und sogar öffentlich Kommentare hinterlassen habe, die ihn bloßstellten. "Ich habe in der Beziehung versucht, dreimal die Beziehung zu beenden – und das aus gutem Grund", erklärte Jannik.

Er habe Yeliz laut eigener Aussage mehrfach darauf angesprochen und auf eine Veränderung gehofft. "Da habe ich oft gesagt: Yeliz, checkst du es nicht? Das geht nicht. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Es wurde halt nicht besser, sie hat damit nicht aufgehört. Und dann habe ich einfach gelebt – ob das jetzt richtig ist oder nicht", berichtete er. Trotz der Vorwürfe betonte Jannik, dass er selbst eine klare Grenze gezogen habe: "Ich will noch mal klarstellen, offiziell fremdgegangen bin ich nie." Die turbulente Beziehung der beiden war von zahlreichen Konflikten geprägt, die immer wieder öffentlich thematisiert wurden. Auch als sie nach ihrer Teilnahme an "Prominent getrennt" erneut zueinanderfanden, währte das Liebesglück nicht lange.

Im Jahr 2022 fanden Jannik und Yeliz erstmals zusammen. Nach den Dreharbeiten von "Make Love, Fake Love" wurden die Reality-TV-Bekanntheiten ein Paar, doch die Beziehung endete nicht wie erhofft. Auch das jüngste Liebescomeback Anfang des Jahres ist mittlerweile wieder Schnee von gestern. Die Zuschauer von "Prominent getrennt" können aktuell allerdings sehen, wie sich die beiden wieder näherkamen. Yeliz bat ihren Ex, ihr einen Käsetoast zu machen, Jannik forderte dafür einen Kuss auf die Wange ein. Ohne Zögern ging die Influencerin darauf ein – zur Überraschung der anderen. Später teilten die beiden sogar einen intimen Moment im Bett, als sie nach dem Ausschalten des Lichts heftig miteinander knutschten.

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

