"Ein Kind": Jannik Kontalis schießt gegen Yeliz Ex Jimi Blue

Jannik Kontalis hat im Rahmen eines Interviews, das auf dem YouTube-Kanal von RTL+ zu sehen ist, heftige Kritik an Jimi Blue Ochsenknecht (33) geübt. Hintergrund ist offenbar die gescheiterte Beziehung des Realitystars zu Yeliz Koc (31), der Mutter von Jimis Tochter Snow Elanie Koc (3), mit der Jannik laut eigener Aussage in der Vergangenheit viel Zeit verbrachte. Ohne Umschweife bezeichnete der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer Jimi als "ein Kind" und kritisierte dessen Lebensstil scharf: "Ich habe keine Ahnung, wie es passieren kann, dass man so viele Schulden hat oder diese Hotelrechnung nicht bezahlt." Jannik unterstellte dem Schauspieler zudem, "lost", was auf Deutsch so viel wie verloren heißt, zu sein und nicht angemessen für seine Tochter zu sorgen.

Eigentlich schien das zerrüttete Verhältnis zwischen Vater und Tochter in der vergangenen Zeit wieder besser zu werden. Mehrfach besuchte Jimi die kleine Snow, baute wieder eine Beziehung auf und trägt als Symbol der Liebe sogar eine Schneeflockenkette um den Hals. Nachdem er vor rund einer Woche aus der Haft entlassen wurde, galt sein erster Gedanke wohl auch seiner Tochter. "Ab nach Hause, erst mal Snow anrufen und Bart rasieren", schrieb er auf Instagram neben ein Selfie. Denn während seiner Zeit im Gefängnis wurde ihm der Kontakt zur Außenwelt offenbar strikt untersagt.

Die bestehenden Spannungen zwischen Jannik und Jimi könnten unter anderem von Jimis früherem Verhalten gegenüber Snow herrühren. Vor rund zwei Jahren berichtete Jannik nämlich im Podcast "Nichts als die Wahrheit", dass ihn eines Tages eine ungewöhnliche Botschaft erreicht hatte: "Dann kam einmal die Nachricht von, ich glaube, ihrem Anwalt, dass Jimi angerufen hat und eiskalt gefragt, gefordert, sich gewünscht hat, ob ich Snow adoptieren kann."

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024