Jennifer Saro und Gerda Lewis reden das Coachella schlecht

Das Coachella-Festival in Kalifornien sorgt jedes Jahr für einen großen Ansturm internationaler Influencer und prominenter Gäste, die in der Colorado-Wüste schillernde Outfits präsentieren und für Partystimmung sorgen. Doch nicht jeder ist von dem Hype um das Musik-Event begeistert. Auf Social Media teilt Jennifer Saro (29) nun ihre Meinung zu der jährlichen Fete. Die Reality-TV-Bekanntheit gibt in ihrer Instagram-Story zu verstehen: "Also wenn ihr nicht auf dem Coachella seid, wie gefühlt alle Influencer – ihr verpasst wirklich gar nichts. Nichts auf der Welt hätte mich dazu gebracht, dieses Jahr wieder hinzufahren."

Was genau Jennifer an dem Festival abschreckt, behält sie für sich. Dennoch findet ihre deutliche Kritik schnell Anklang. Auch Gerda Lewis (32) äußert sich in einem Repost skeptisch. Die GNTM-Bekanntheit schildert: "Ich war 2020 das erste und letzte Mal dort und für mich hat das nichts mit einem richtigen Festival zu tun. Coachella an sich war für mich echt 'ne 2/10."

Wirft man einen Blick in die sozialen Medien, könnte angenommen werden, dass die meisten deutschen und internationalen Influencer aktuell auf dem Coachella abfeiern. So auch Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Das verlobte Paar präsentierte auf Instagram seinen Partnerlook, der vor allem durch die rosafarbenen Akzente auffiel. Zu einer kurzen Jeansshorts, einem breiten Gürtel und derben Cowboyboots kombinierte die Let's Dance-Teilnehmerin ein sehr knappes Oberteil in Rosa. Ihr Partner präsentierte sich in einem Zweiteiler, bestehend aus Weste und Shorts, der die gleiche Farbe hatte. "Das böseste Paar in der Wüste", schrieben sie zu dem Schnappschuss.

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Coachella Festival 2025

Anzeige Anzeige