Rapper Tay-K wurde erneut wegen Mordes schuldig gesprochen

Rapper Tay-K, mit bürgerlichem Namen Taymor McIntyre, ist erneut wegen Mordes verurteilt worden. Der Musiker, der bereits eine 55-jährige Haftstrafe für eine tödliche Schießerei bei einem Raubüberfall verbüßt, wurde nun für die Ermordung des Fotografen Mark Anthony Saldivar schuldig gesprochen, wie The Mirror berichtete. Der Zwischenfall ereignete sich in San Antonio, Texas, wo Tay-K laut Angaben der Behörden das Opfer zunächst in sein Auto gelockt und dann versucht hatte, ihn auszurauben. Anschließend erschoss er den 23-jährigen Fotografen. Die Geschworenen verurteilten den 24-jährigen Sänger wegen Mordes, sprachen ihn allerdings von der Anklage des Kapitalmordes frei, was eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung bedeutet hätte.

Die Tat, die während Tay-Ks Flucht vor den Behörden stattfand, wirft erneut ein dunkles Licht auf den einst gefeierten Künstler. Bereits bei seiner ersten Verurteilung im Jahr 2019 hatte er für Schlagzeilen gesorgt, da er während der Flucht seinen bekanntesten Song "The Race" veröffentlichte, in dem er seine Flucht vor der Polizei thematisierte. Der Song wurde trotz – oder vielleicht gerade wegen – der kontroversen Umstände ein Hit und erreichte Platz 44 der US-Charts. Auch nach der Veröffentlichung fanden Ermittler Beweise und Zeugenaussagen, die direkt zu seiner Verurteilung beitrugen. Seine Anwälte kritisierten im aktuellen Fall die Ermittlungen, da diese sich angeblich zu sehr auf widersprüchliche Zeugenaussagen verließen. John Hunter, einer von Tay-Ks Anwälten, legte den Geschworenen noch letzte Woche nahe: "Taymor McIntyre ist weder des Kapitalmordes noch des Mordes oder des Totschlags schuldig, und der Grund dafür ist sehr einfach. Man muss es richtig machen."

Tay-Ks Karriere steht seit Langem im Schatten schwerer Vergehen. Schon im Alter von 16 Jahren war er an einem tödlichen Raubüberfall im texanischen Mansfield beteiligt. Danach begann er seine Laufbahn als Musiker. Trotz seines Talents und einiger Chart-Erfolge verliert sich seine Geschichte in einem Kreislauf aus Gewalt und Fehlentscheidungen. Mit Tracks wie "The Race", die von Kollegen wie Lil Yachty (27) und Tyga (35) geremixt wurden, sowie seinen polarisierenden Instagram-Posts erreichte er zwar große Aufmerksamkeit, doch diese konnte sein Leben abseits der Musik nicht stabilisieren. Während seine Fans immer noch auf neue Musik hofften, verbringt er seine Zukunft nun erstmal hinter Gittern.

Rapper Tay-K im Juni 2017.

Rapper Tay-K im Januar 2017.