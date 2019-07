Tay-K muss ins Gefängnis! Der Rapper und Songwriter wurde beschuldigt, im Juli 2016 bei einem Einbruch und Raubüberfall in Mansfield, Texas beteiligt gewesen zu sein, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben gekommen war. Zum Tatzeitpunkt war der US-Amerikaner gerade einmal 16 Jahre alt. Nun wurde er des Mordes und des schweren Raubes für schuldig befunden: Der Musiker wird vielleicht den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen!

Das berichtet unter anderem ABC. Taymore McIntyre, wie der Hip-Hopper mit bürgerlichem Namen heißt, gab vor Gericht den Raub zu, nicht aber den Mord. Sein Anwalt konnte den Richter offensichtlich aber nicht davon überzeugen, dass der mittlerweile 19-Jährige nicht selbst geschossen hat. Tay-K erwartet nun eine Haftstrafe von fünf bis 99 Jahren.

Bekannt wurde der in Texas geborene Künstler 2017 durch seinen Song "The Race". In dem Track rappt er darüber, sich vor der Polizei auf der Flucht zu befinden. Seine Karriere dürfte nach diesem Urteil wohl vorbei sein.

Instagram / tayk47shawty Tay-K im Juni 2017

Instagram / tayk47shawty Tay-K, Musiker

Instagram / tayk47shawty Tay-K im August 2018

