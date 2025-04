Das sagen die Zuschauer zum Finale von "#CoupleChallenge"

Das Finale von #CoupleChallenge versorgte die Fans mit einer großen Portion Spannung. Am Ende der Folge stehen Dilara Kruse und Roaya Soraya ihren Gegnern Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) gegenüber. Letztendlich können der Franzose und seine Liebste das Duell für sich entscheiden. Die Fans daheim scheinen von diesem Ergebnis begeistert zu sein. "Ihr habt es so verdient. Hab richtig mitgefiebert. Ihr seid einfach das Perfect Match", freut sich ein Fan auf Instagram. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Das beste Paar hat gewonnen! Die beiden sind so toll miteinander!" Dass die zwei Frauen die 67.000 Euro nicht für sich gewinnen konnten, scheint wenige Fans zu stören. "Wenn diese ekelhafte Dilara gewonnen hätte, wäre ich nicht damit klargekommen", schreibt ein anderer User.

Während der Staffel sorgte vor allem Dilara immer wieder für Negativschlagzeilen. Die Frau von Max Kruse (37) geriet nicht nur mit ihren Kontrahenten aneinander, sondern verkrachte sich auch mit ihrer Teampartnerin. Im Promiflash-Interview machte Roaya danach deutlich: "Die Ausstrahlung zu sehen, war für mich ehrlich gesagt ein Schock." Heute würde sie sich das Mobbing nicht mehr gefallen lassen: "Das war ein Lernmoment – ein schmerzhafter, aber wichtiger. Heute würde ich das kein zweites Mal zulassen."

Auch Tommy und Paulina waren in dramatische Momente verwickelt. Sandra Sicora (32), die Ex-Freundin des TV-Casanovas, war nämlich auch mit im Camp. Nach Streits und fiesen Beleidigungen konnten die zwei Powerfrauen ihre Probleme allerdings aus der Welt schaffen. "Mir tut das auch leid, auch was ich gesagt habe, wie ich dich manchmal beleidigt habe und so… Das ist schon nicht in Ordnung", entschuldigte sich Paulina in Folge fünf.

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

