Paulina Ljubas und Sandra Sicora begraben das Kriegsbeil

Die Zuschauer von #CoupleChallenge staunten nicht schlecht: Paulina Ljubas (28) und Sandra Sicora (32), die seit Jahren verfeindet waren, haben sich nun versöhnt. In der fünften Folge der Show kam es zu einer emotionalen Aussprache zwischen den beiden Reality-TV-Stars. Sandra beteuerte, dass sie kein Problem damit habe, Paulina und ihren Ex-Partner Tommy Pedroni (30) zusammen zu sehen. "Ich wünsche dir nichts Schlechtes", stellte sie klar. Auch Paulina zeigte sich einsichtig und entschuldigte sich: "Mir tut das auch leid, auch was ich gesagt habe, wie ich dich manchmal beleidigt habe und so… Das ist schon nicht in Ordnung." Die Aussprache der beiden wurde mit einer Umarmung besiegelt.

Auch für die Zuschauer war dieser Moment eine kleine Sensation, die für Ruhe in dem hitzigen Reality-Format sorgte. Tobias Wegener (31), Sandras Teampartner, kommentierte die Situation erleichtert mit den Worten: "Endlich Ruhe im Karton. Besser spät als nie." Selbst Paulina zeigte sich in der Folge überrascht über die plötzliche Einigung und witzelte: "Die Hölle ist zugefroren – Paulina und Sandra haben sich vertragen."

Im Netz freuen sich die Fans über die Versöhnung von Paulina und Sandra. "Für mich der beste Moment im Trash-TV dieses Jahr, das kann gar nicht mehr getoppt werden. Ich liebe beide und das macht mich richtig glücklich", schreibt eine Userin auf Instagram und auch ein weiterer Nutzer meint: "Beides tolle Frauen, die Stärke bewiesen haben! Macht sie beide noch sympathischer".

Sendehinweis: "#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

