Roaya würde Dilara Kruses Verhalten nicht mehr tolerieren

Roaya Soraya verrät, wie sehr sie ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show #CoupleChallenge bereut. Gemeinsam mit Dilara Kruse, der Frau des Fußballspielers Max Kruse (37), trat sie als Team in der Sendung an. Während der Zeit im Camp kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden – vor allem Dilara fiel mit ihrem herablassenden Verhalten gegenüber ihrer Freundin negativ auf. Die Sendung aktuell im TV mitzuverfolgen, ist für Roaya daher alles andere als einfach. "Die Ausstrahlung zu sehen, war für mich ehrlich gesagt ein Schock", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Besonders enttäuscht zeigt sich die Influencerin darüber, dass sie während der Show kaum Rückhalt in ihrem Team gespürt habe. Roaya betont weiterhin, dass sie heute in einer ähnlichen Situation klare Grenzen ziehen würde: "Das war ein Lernmoment – ein schmerzhafter, aber wichtiger. Heute würde ich das kein zweites Mal zulassen."

Zusammen erreichten die beiden Frauen trotz aller Differenzen das Finale der Sendung, mussten sich dort jedoch Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) geschlagen geben. Den zweiten Platz sieht Roaya als persönlichen Erfolg, denn sie habe es trotz aller Herausforderungen bis zum Ende geschafft. "Ich bin mit dem zweiten Platz absolut fein", versichert der Realitystar gegenüber Promiflash und betont: "Ich habe viel mitgemacht, viel geschluckt, und trotzdem meinen Weg bis zum Ende gemeistert."

Nicht nur Roaya ist von dem Verhalten der ehemaligen Kellnerin entsetzt. Auch Mitstreiter Tobias Wegener (32), der im Camp ebenfalls seine Diskrepanzen mit Dilara hatte, äußerte sich im Netz zu der Situation. "Menschlich solltest du echt noch sehr, sehr viel lernen. Katastrophe!", schimpfte der Love Island-Star in einer Instagram-Story und ergänzte, dass es bei Dilara immer nur um "Max, Geld" gehe. "Habe mich die ganze Zeit gefragt, hat sie eigentlich auch was Eigenständiges im Leben gebacken bekommen?", schoss er gegen die Berlinerin.

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, August 2023

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im September 2022

