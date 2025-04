"Mein bester Freund": Yeliz Koc' Tochter singt von Papa Jimi

In der Beziehung von Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seiner Tochter Snow (3) scheint sich tatsächlich einiges getan zu haben. Nachdem in der Vergangenheit kein Kontakt zwischen der Kleinen und dem Schauspieler bestanden hatte, macht Yeliz Koc (31) mit einem niedlichen Video auf Instagram nun deutlich, dass der Papa ihres Kindes eine immer wichtigere Rolle in ihrem Leben einzunehmen scheint. In der Aufnahme wird Snow heimlich von ihrer Mama gefilmt, während sie an einem Tisch sitzt und fröhlich vor sich her singt: "Jimi ist mein bester Freund."

Die Dreijährige nennt den "Die wilden Kerle"-Star aber weiterhin bei seinem Vornamen – und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. In einer Fragerunde auf ihrem Social-Media-Account erklärte die einstige Make Love, Fake Love-Lady, dass sich das Verhältnis zwischen ihrem Nachwuchs und Jimi derzeit noch entwickelt. "Snow und Jimi sehen sich aktuell zu selten und ich möchte nicht, dass, wenn zum Beispiel mein Schwager da ist und die Kinder ihn Papa nennen, sie fragt, wann ihr Papa kommt", betonte Yeliz.

Die 31-Jährige und Jimi lebten lange Zeit im Konflikt. Nach einer turbulenten Trennung wuchs die gemeinsame Tochter überwiegend bei ihrer Mutter auf. Wie Yeliz offenbarte, seien sie aber "auf einem guten Weg" miteinander auszukommen und die Beziehung zwischen Snow und ihrem Papa zu stärken, was "das Wichtigste" sei. Die Dschungelcamp-Bekanntheit machte aber auch deutlich, dass die Kleine den Musiker derzeit eher als einen Freund der Familie betrachtet und sie ihr bisher nicht erklären musste, wer er überhaupt ist. "Sie fragt nicht", verriet sie.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

