Läuft da was? AYTO-Beverly postet Flasche mit Jimis Namen

Ein neuer Social-Media-Post von Beverly, bekannt aus Beauty & The Nerd, sorgt für wilde Spekulationen: Die Reality-TV-Darstellerin ist Teil der kommenden Staffel Are You The One – Reality Stars in Love – gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (33). Nun deutet ein Detail in ihrer Instagram-Story darauf hin, dass sie dem Schauspieler während der Dreharbeiten nähergekommen sein könnte. Auf dem geposteten Selfie ist im Hintergrund eine Flasche mit seinem Namen zu erkennen. Ob zwischen den beiden mehr als nur kollegiale Sympathie besteht, bleibt jedoch unklar – bislang haben weder Beverly noch der "Die Wilden Kerle"-Star zu den Gerüchten Stellung genommen.

Für Jimi war die Teilnahme an "Are You The One – Reality Stars in Love" Neuland – er stand noch nie zuvor für eine Datingshow vor der Kamera. Im Gespräch mit RTL machte er jedoch deutlich, dass er dieser neuen Erfahrung offen gegenübersteht: "Ich mag Herausforderungen und gehe gerne über meine Grenzen. Von daher bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommt", so der Villa der Versuchung-Kandidat. Ob sich daraus mehr entwickeln könnte, ließ er offen – gegen einen Kuss hätte er nichts einzuwenden, doch Geschlechtsverkehr käme für ihn nicht infrage.

Nun fragen sich viele Fans: Was läuft zwischen dem 33-Jährigen und Beverly? Sie wären nicht die ersten "Are You The One"-Kandidaten, die schon vor der Ausstrahlung für Romanzen-Gerüchte sorgen. Erst vor wenigen Wochen machten Leandro Fünfsinn und Ariel Schlagzeilen, als sie gemeinsam beim Feiern in einem Klub auf Mallorca gesichtet wurden. Und dabei blieb es nicht bei harmlosen Tanzmoves: Die beiden Reality-TV-Stars knutschten vor den Augen der Gäste – sehr zum Ärger von Leandros Ex Julia Römmelt (31), die ebenfalls anwesend war.

Instagram / beverly.cmn Beverly, ehemalige "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

