Jimi Blue sucht wieder den Kontakt zu Yeliz' Tochter Snow

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben eine gemeinsame Tochter namens Snow (3). Nachdem ihr Verhältnis lange schwierig war, gibt es nun positive Neuigkeiten. Am Lagerfeuer des Dschungelcamps berichtet die Influencerin den anderen Kandidaten: "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei." Bei ihrem ersten Wiedersehen habe das ehemalige Bachelor-Girl auf eine Sache geachtet. "Ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht, nicht gefragt, was mit ihm los war. Wir haben uns gut verstanden und auch viel gelacht. Ich habe ihn dann auch auf meinem Sofa schlafen lassen", erzählt die Brünette.

Mit ihrem Partner Jannik Kontalis scheint Yeliz hingegen ihr Glück gefunden zu haben. Er hat eine gute Beziehung zu Snow aufgebaut, was die TV-Bekanntheit sichtlich freut. "Er liebt Kinder. Auch zu meiner Tochter ist er richtig süß! Jimi findet das jetzt nicht ganz so toll, aber selber schuld", plaudert die 31-Jährige aus. Der Ex-Freund von Gerda Lewis (32) könnte sich auch vorstellen, noch ein weiteres Kind zu zeugen, doch Yeliz hätte da einen Wunsch: "Ich würde es noch mal versuchen, aber ich würde, wenn es in Deutschland erlaubt wäre, eine Leihmutterschaft machen!"

Yeliz und Jimi wurden 2020 ein Paar und freuten sich im September 2021 über die Geburt der kleinen Snow. Doch schon bevor ihre Tochter auf der Welt war, trennte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) von seiner Liebsten. Seitdem war ihre Beziehung angespannt. Auch nach der Versöhnung nennt die Beauty den Schauspieler vor Snow nur "Jimi" und nicht "Papa". Wie sie im Dschungelcamp erklärt, wolle sie die Dreijährige damit beschützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Anzeige