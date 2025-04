Fußballer Aaron Boupendza stirbt mit 28 Jahren nach Sturz

Es sind traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Aaron Boupendza (✝28) ist tot. Der ehemalige Fußballspieler der Major League Soccer und Mitglied der gabunischen Nationalmannschaft starb nach einem Sturz aus dem elften Stock seines Wohnhauses in China, wie der gabunische Fußballverband am Mittwoch bestätigte. Die genauen Umstände seines Sturzes sind derzeit noch unklar – die Polizei untersucht den Vorfall derzeit noch und stuft ihn aber als verdächtig ein, wie TMZ berichtet. Aaron wurde nur 28 Jahre alt.

Aaron war zuletzt für den chinesischen Klub Zhejiang FC aktiv – zuvor spielte er für das MLS-Team FC Cincinnati. Im April 2024 war der Kicker in eine Schlägerei mit einem lokalen Profiboxer geraten und erlitt dabei einen Kieferbruch. Danach fehlte er gleich mehrere Wochen unentschuldigt beim Training – daraufhin flog er aus dem Team. Der FC Cincinnati zeigte sich in einem Statement nach seinem tragischen Tod trotz alldem schwer betroffen. "Unsere Herzen sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Mannschaftskameraden", erklärten sie auf X.

Privat wurde Aaron von seinem Umfeld als jemand beschrieben, der trotz seiner bewegten Karriere stets stolz auf seine gabunischen Wurzeln war. Für Gabun bestritt er insgesamt 35 Länderspiele und traf achtmal. Er galt als großes Talent. "Im Alter von 28 Jahren wird Boupendza als ein großartiger Stürmer in Erinnerung bleiben, der beim afrikanischen Nationen-Pokal in Kamerun 2022 einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat", berichtete FEGAFOOT, der gabunische Fußballverband, in einem Statement im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Boupendza im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Boupendza im Oktober 2023

Anzeige Anzeige