Kurz vor der Geburt: Franca Lehfeldt lässt es sich gutgehen

Franca Lehfeldt (35) und Christian Lindner (46) stehen kurz vor einem besonderen Meilenstein: Die Moderatorin und der ehemalige FDP-Vorsitzende erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Berichten zufolge soll das Baby Ende März auf die Welt kommen. Franca, die sich derzeit hochschwanger zeigt, genießt die letzten Tage vor der Geburt ganz bewusst. So sieht man auf ihrem Instagram-Account, dass sie kürzlich Zeit mit ihrem Pferd Fritzantino, das sie liebevoll als ihr "Herzenspferd" bezeichnet, verbrachte. Danach entspannte sie sich offenbar beim Frühlingseinkauf in einem Blumenladen.

In den letzten Monaten haben Franca und Christian mehrfach betont, wie sie sich das Leben als Eltern vorstellen. In Interviews, wie zum Beispiel im Podcast "My Way", sagte Christian: "Wir haben uns vorgenommen, wir gehen das beide partnerschaftlich an, 50/50, jeder leistet seinen Anteil." Dass Franca weiterhin beruflich aktiv bleiben möchte, steht für beide fest. Die Moderatorin, die Ende letzten Jahres ihren Job bei Welt aufgab, hat mit ihrer eigenen Beratungsfirma Lehfeldt& eine neue berufliche Richtung eingeschlagen. Für den Fall, dass die neue Rollenverteilung Herausforderungen mit sich bringt, hofft das Paar auf Unterstützung innerhalb der Familie.

Franca und Christian, die im Sommer 2022 geheiratet haben, gewähren ihren Anhängern immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Während Franca insbesondere mit ihrem Engagement als Reiterin verbunden wird, ist Christian durch seinen politischen Hintergrund bekannt. Die bevorstehende Geburt markiert für die beiden nun den Beginn eines neuen Kapitels. Für Franca könnte dies ein zusätzlicher Ansporn sein, Familie und Karriere in Einklang zu bringen – ein Balanceakt, über den sie möglicherweise in der Zukunft mehr berichten wird. Bis dahin konzentrieren sich die beiden darauf, die Zeit vor dem großen Ereignis in vollen Zügen auszukosten.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im Dezember 2023

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

