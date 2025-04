Deshalb wurde Bill Hader bei seiner früheren Arbeit gefeuert

Bevor Bill Hader (46) mit Saturday Night Live zum Comedy-Star wurde und mit der Serie "Barry" mehrere Emmys gewann, arbeitete er in einem bescheidenen Job als Ticketverkäufer in einem Kino – doch dieser endete abrupt. Zu Gast in der Netflix-Show "Everybody's Live With John Mulaney" erzählte der Schauspieler, dass er gefeuert wurde, weil er einer Gruppe von Studentinnen das Ende des damals brandneuen Films Titanic verriet. Als ihn die Frauen vor der Vorstellung verspotteten und ihn mit Charles Manson [einem US-amerikanischen Sektenführer und Mörder] verglichen, revanchierte sich Bill kurzerhand, indem er beim Abreißen ihrer Tickets süffisant spoilerte: "Der Dampfer sinkt. Und Leo (50) stirbt."

Die Konsequenzen ließen allerdings nicht lange auf sich warten: Der Kinomanager fand den Vorfall so amüsant, dass er Bill angeblich kaum in die Augen sehen konnte, als er ihn entließ. "Er lächelte nur und sagte: 'Bill, ich muss dich feuern.' Das war's", erinnerte sich der 46-Jährige an das skurrile Erlebnis, das ihn bis heute immer wieder zum Schmunzeln bringt.

Heute läuft es dafür besser denn je für Bill. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Komiker und Schauspieler, sondern auch privat sehr glücklich. Seit April 2023 geht er gemeinsam mit der Schauspielerin Ali Wong durchs Leben. Erst Mitte Februar legten die beiden einen eleganten Pärchen-Auftritt bei den DGA Awards 2025 hin.

Bill Hader, Schauspieler

Bill Hader und Ali Wong bei den Directors Guild of America Awards, Februar 2025

