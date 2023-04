Süß! Bill Hader und Ali Wong erstmals turtelnd abgelichtet

Bill Hader (44) und Ali Wong verstecken ihre Liebe offenbar nicht mehr! Vergangenes Jahr hatte der Komiker mit seinem Liebesleben für Verwirrung gesorgt. Er soll Anna Kendrick (37) gedatet haben. Doch nach nur wenigen Monaten war es wohl schon wieder vorbei. Seitdem wurde ihm eine Romanze mit der Schauspielerin Ali nachgesagt. Kürzlich wurde die Beziehung dann tatsächlich bestätigt. Und nun wurden die Turteltauben erstmals zusammen erwischt!

Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen die Verliebten bei einem Spaziergang durch Los Angeles an Alis Geburtstag. Die US-Amerikanerin und ihr Liebster feierten ihr 41. Lebensjahr allerdings alles andere als glamourös! Auf den Schnappschüssen trägt der 44-Jährige eine graue Jogginghose und ein legeres Shirt. Auch die "Savages"-Darstellerin ist in lockeren Klamotten unterwegs. Das Paar braucht offenbar keine große Party: Sie scheinen ihre Zweisamkeit zu genießen, halten Händchen, strahlen bis über beide Ohren und geben sich sogar Küsschen.

Im Gespräch mit Collider war der "Saturday Night Life"-Star erst vor wenigen Tagen auf seine Partnerin zu sprechen gekommen: "Meine Freundin und ich haben gerade herausgefunden, dass ich seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. Ich war mit ihr in San Francisco, aber das zählt nicht wirklich. Also werde ich jetzt Urlaub machen." Er hatte Ali zwar nicht namentlich erwähnt, doch sein Vertreter hatte nachträglich gegenüber Page Six klargestellt: Die Kalifornierin ist tatsächlich Bills Herzensdame!

Getty Images Bill Hader, Komiker

Getty Images Ali Wong, 2020

Getty Images Bill Hader im April 2023

