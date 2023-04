Nach Liebesgerüchten: Bill Hader und Ali Wong sind ein Paar!

Bill Hader (44) und Ali Wong geben sich wohl noch eine Chance. Im Sommer 2022 wurden die Gerüchte laut, dass sich der US-amerikanische Komiker und Anna Kendrick (37) getrennt haben sollen. Doch lange hat es danach wohl nicht gedauert, bis sich der "Barry"-Darsteller wieder in ein neues Liebesabenteuer gestürtzt hat: Ihm wurde Ende vergangenen Jahres eine kurze Romanze mit Ali nachgesagt. Die Chemie zwischen den beiden muss damals aber wohl gestimmt haben, denn Bill und die Komikerin sind mittlerweile ein Paar!

Im Gespräch mit Collider kam der 44-Jährige zu aller Überraschung auf seine Partnerin zu sprechen. "Meine Freundin und ich haben gerade herausgefunden, dass ich seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. Ich war mit ihr in San Francisco, aber das zählt nicht wirklich. Also werde ich jetzt Urlaub machen", plauderte der Komiker aus. Da er Ali allerdings nicht namentlich erwähnt hat, stellte sein Vertreter nachträglich gegenüber Page Six klar: Die 40-Jährige ist tatsächlich Bills Lebensgefährtin!

Doch warum sind die beiden erst jetzt zusammengekommen? Im vergangenen Dezember hatte ein Insider noch erwähnt, dass Ali und Bill gut zueinander passen würden. "Nur ein kleiner Kreis von A-Liste-Komikern weiß Bescheid über sie. Alle waren begeistert davon", so die Quelle. Lediglich ihre vollen Terminkalender sollen eine Beziehung damals nicht möglich gemacht haben.

