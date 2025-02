Bill Hader und Ali Wong geben Paar-Debüt auf dem Red Carpet

Ali Wong und Bill Hader (46) sorgten bei den DGA Awards 2025 für einen Überraschungsmoment, als sie erstmals als Paar gemeinsam über den roten Teppich liefen. Die "Beef"-Schauspielerin trug ein atemberaubendes, ärmelloses Kleid in Beige- und Brauntönen mit einer raffinierten Rüschen-Schleppe, während der "Barry"-Star in einem klassischen schwarzen Smoking mit Fliege glänzte. Die beiden Comedy-Stars, die seit April 2023 wieder ein Paar sind, wirkten gut gelaunt und zeigten sich vertraut. Ali wurde an diesem Abend für ihre Regiearbeit an ihrem Netflix-Special "Ali Wong: Single Lady" nominiert, was für sie eine persönliche Premiere bei den DGA Awards darstellte.

Die Liebesgeschichte der beiden hatte einige Wendungen: Nach Alis Scheidung von Justin Hakuta und Bills Trennung von Anna Kendrick (39) im Jahr 2022 kamen sie sich näher, trennten sich jedoch zunächst im Dezember desselben Jahres. Im April 2023 fanden sie wieder zueinander und halten ihre Beziehung seitdem bewusst privat. In einem Interview mit Access Hollywood verriet Ali, dass sie und Bill viel Wert auf Diskretion legen. Die beiden verbindet nicht nur ihre gemeinsame Arbeit in der Comedy-Welt, sondern auch das Leben als Eltern – Ali hat zwei Töchter mit ihrem Ex-Mann, während Bill drei Töchter mit seiner früheren Ehefrau Maggie Carey großzieht.

Interessant ist auch der persönliche Hintergrund der beiden Stars, der sie bis heute prägt. Ali betonte immer wieder den engen Kontakt zu ihrem Ex-Mann, mit dem sie trotz der Trennung eine enge Freundschaft pflegt. Bill musste sich in der Vergangenheit nicht nur mit beruflichen Herausforderungen auseinandersetzen, sondern auch mit den verheerenden Bränden in Los Angeles, die sein Zuhause 2023 bedrohten. Wie er damals berichtete, habe er großes Glück gehabt, dass sein Haus verschont blieb und seine Familie in Sicherheit war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Hader und Ali Wong bei den Critics Choice Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ali Wong bei den Golden Globes 2024

Anzeige Anzeige