Bill Hader überrascht Ali Wong mit einer Rose auf der Bühne

Für das "Netflix Is A Joke"-Festival stand die "Beef"-Hauptdarstellerin Ali Wong die letzten zwei Wochen mit ihrer Comedyshow auf der Bühne. Bei ihrem finalen Auftritt kommt es nun zu einer süßen Überraschung. Zum Schluss ihrer Performance fragt sie das nichts ahnende Publikum: "Wisst ihr, wer mein Freund ist? Wollt ihr ihn kennenlernen?" Diese vielversprechenden Fragen haben natürlich einen Grund. Denn wenig später betritt Alis Liebster, der "Nachts im Museum"-Schauspieler Bill Hader (45), unter lautem Applaus die Bühne. Ganz gentlemanlike erscheint der US-amerikanische Komiker jedoch nicht mit leeren Händen – sondern überreicht seiner Herzensdame liebevoll eine Rose!

Trotz der romantischen Geste nutzt Ali die Gelegenheit für einen scherzhaften Seitenhieb gegen ihren Liebsten. "Er hat die Rose doch nur von einem der Arrangements hinter der Bühne gestohlen", witzelt die 42-Jährige. Doch neben all den Späßen kommt es auch zu einem wirklich rührenden Moment. Vor allen Zuschauern lobt der "Men in Black"-Schauspieler seine Freundin stolz dafür, wie "mühelos" sie ihr Set aussehen ließ, nachdem er gesehen hatte, wie hart sie im letzten Jahr daran gearbeitet hatte.

Als Synchronsprecher des Animationsfilms "The Angry Birds Movie" hatten die Hollywood-Bekanntheiten im Jahr 2016 das erste Mal zusammengearbeitet. Doch bis die Funken bei ihnen übergesprungen waren, hatte es noch einige Jahre gedauert. Denn erst im Jahr 2022 waren sie für eine kurze Zeit zusammen durchs Leben gegangen. Die zweite Chance gaben Bill und Ali ihrer Liebe dann im Frühjahr 2023. Seitdem schwärmt die Stand-up-Komikerin immer wieder in Interviews von ihrer Beziehung: "Es ist alles so einfach! Uns verbindet, dass wir beide in unseren 40ern und Eltern sind."

Getty Images Ali Wong, Komikerin

Getty Images Bill Hader und Ali Wong, 2024

