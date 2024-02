Bill Hader und Ali Wong zeigen sich vertraut beim Bummeln

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen! Im Frühjahr 2023 hatten Bill Hader (45) und Ali Wong ihre Beziehung offiziell bekannt gegeben. Seitdem zeigen die beiden Schauspieler ihre Liebe regelmäßig in der Öffentlichkeit. Unter anderem besuchten sie gemeinsam einige Preisverleihungen wie die Golden Globes oder die Critics' Choice Awards. Nun zeigen sich Bill und Ali ganz privat bei einem Ausflug!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, genießen die beiden einen Bummel durch Los Angeles. Liebevoll hat sich Ali bei ihrem Liebsten eingehakt, während sie einen Laden verlassen. Die "Beef"-Darstellerin trägt ein legeres Outfit, bestehend aus einer weiten, hellbraunen Hose und einem rot-weiß gestreiften Hemd. Bill zeigt sich in einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Dazu kombiniert er Sneaker.

Trotz der gemeinsamen öffentlichen Auftritte halten Bill und Ali ihre Beziehung überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. "Wir wollen unser Privatleben sehr privat halten. Es ist einfach auch so, dass wir beide in unseren 40ern und Eltern sind", erklärte Ali in einem Interview mit Access Hollywood.

Anzeige

Getty Images Bill Hader und Ali Wong bei den Critics Choice Awards 2024

Anzeige

Getty Images Bill Hader, Komiker

Anzeige

Getty Images Ali Wong im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de