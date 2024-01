Süß! Bill Hader und Ali Wong turteln bei Award-Verleihung

Die beiden gibt es wohl nur noch im Doppelpack! Seit vergangenem Jahr führen Bill Hader (45) und Ali Wong eine Beziehung und zeigen sich seitdem immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit. Vor Kurzem strahlten die beiden bei der Verleihung der Golden Globes zusammen auf dem roten Teppich. Auch bei den Critics Choice Awards am Wochenende erschienen die Schauspieler zusammen und zogen die Blicke auf sich. Bill und Ali küssten sich liebevoll vor dem ganzen Publikum!

Die "Beef"-Darstellerin und der "Barry"-Star nahmen Seite an Seite im Saal des Events Platz. Als die Amerikanerin für den Preis der "Besten Schauspielerin in einer Fernsehserie oder einem Fernsehfilm" aufgerufen wurde, erhob sich das Liebespaar gemeinsam. Auf den Fotos, die People veröffentlichte, wurde der romantische Moment festgehalten, als sich die beiden nach der Verkündung in die Arme fielen und sich einen liebevollen Kuss gaben.

Offenbar wollen die beiden die Welt endlich an ihrem Liebesglück teilhaben lassen! Die vollen Terminkalender der zwei hatten ein Liebesverhältnis lange Zeit nicht möglich gemacht – doch geknistert hatte es bei den beiden schon seit einer Weile. Das Umfeld des Paars war wohl auch von Anfang an begeistert. Ein Insider erwähnte bereits vor der öffentlichen Bekanntmachung ihrer Liebe, wie gut die beiden zueinanderpassen würden.

Getty Images Ali Wong bei den Golden Globes 2024

Getty Images Bill Hader im Oktober 2019

Getty Images Ali Wong, März 2023

