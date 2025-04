Christopher Schwarzenegger zeigt seine Bodytransformation

Christopher Schwarzenegger (27) hat mit einem beeindruckenden Gewichtsverlust für Aufsehen gesorgt. Auf einem seltenen Familienfoto, das seine Schwester Katherine Schwarzenegger (35) auf Instagram teilte, präsentierte sich der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger (77) und dessen Ex-Frau Maria Shriver (69) in einem deutlich schlankeren Look. Gekleidet in ein blaues T-Shirt und graue Shorts strahlte Christopher an der Seite seiner Geschwister Katherine, Christina (33) und Patrick (31). Christophers Halbruder, Joseph Baena (27), war hingegen nicht auf dem Bild zu sehen. Katherine kommentierte den Geschwister-Post mit: "Meine Favoriten für immer und ewig."

Die Familie und Fans zeigten sich begeistert über Christophers Transformation. In den Kommentaren lobten viele seinen neuen Look – und auch Prominente blieben nicht still. Sein Bruder Patrick schrieb unter das Foto mehrere Herz-Emojis und ließ verlauten: "Ich vermisse euch, Leute." Christopher hält sich üblicherweise eher aus der Öffentlichkeit fern, doch 2021 verriet Patrick in einem Social-Media-Beitrag, dass sein Bruder aktiv an einem gesünderen Lebensstil arbeitet. "Stolz auf dich. Neuer Job. Erfolgreich im Fitnessstudio. Ganz neuer Mensch", schrieb er damals. Im September 2022 machte der 27-Jährige mit seinem neuen Erscheinungsbild Schlagzeilen, als er bei Patricks Geburtstagsfeier in Malibu erstmals seine Abnehmerfolge präsentierte.

Arnold Schwarzenegger teilt mit seinen fünf Kindern ein enges Verhältnis, auch wenn nicht alle unter einem Dach aufgewachsen sind. Christopher scheint dabei besonders von dem sportlichen Vorbild seines berühmten Vaters zu profitieren. Arnold, der frühere Mr. Olympia und Actionstar, hat in Interviews oft über die Bedeutung von Disziplin und körperlicher Fitness gesprochen – Werte, die offensichtlich auch seinen Sohn geprägt haben.

Getty Images Katherine und Christopher Schwarzenegger im Jahr 2014

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Februar 2025

