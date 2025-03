Arnold und Patrick Schwarzenegger: Vater-Sohn-Power im Gym

Arnold (77) und sein Sohn Patrick Schwarzenegger (31) zeigen, dass Familientraditionen nicht nur durch Gene, sondern auch durch gemeinsame Aktivitäten am Leben gehalten werden. Beide verbindet eine Leidenschaft für Fitness, und wann immer es ihre vollen Terminkalender erlauben, treffen sie sich für gemeinsame Work-outs. Auch Ausflüge oder morgendliche Radtouren durch die Natur in Los Angeles stehen auf dem Programm. Im Gespräch mit der dpa verriet Patrick: "Ich spreche, glaube ich, jede Woche mit ihm, aber wir sind beide sehr beschäftigt." Trotzdem nutzen die beiden jede Gelegenheit, um Zeit miteinander zu verbringen.

Patrick ist der Sohn von Arnold und der Journalistin Maria Shriver (69), einer Nichte des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46). In Interviews wird er oft mit dem Begriff "Nepo-Baby" konfrontiert – ein Ausdruck, der Promi-Kinder beschreibt, die von den Erfolgen ihrer Eltern profitieren. Dazu hat er eine klare Meinung. "Ich habe ein großes Privileg. Mein Vater hat sich den Arsch aufgerissen, um es nach Amerika zu schaffen und Karriere zu machen", erklärte er kürzlich. Dennoch betonte er, dass er hart arbeite, um den Privilegien, die ihm durch seine Herkunft zuteil wurden, gerecht zu werden.

Arnold, einstiger Actionheld und Politiker, hat neben seinem ikonischen Hollywood-Status immer betont, wie wichtig ihm die Familie ist. Mit fünf Kindern meistert er den Spagat zwischen Beruf und Privatem. Patrick, der ebenfalls Schauspieler ist und in dem Serienhit "White Lotus" mitspielt, tritt dabei regelrecht in die Fußstapfen seines Vaters und eifert ihm nicht nur beruflich, sondern auch privat nach. Laut dem jungen Schauspieler helfe ihm besonders das Fitness-Training, um in Kontakt mit seinem berühmten Vater zu bleiben: "Wenn wir zusammen sind, halten wir uns über die Arbeit auf dem Laufenden und gehen gemeinsam trainieren." Arnold selbst hat oft betont, wie sehr er die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten mit seinen Kindern genießt.

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Oktober 2024

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

