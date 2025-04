Ehe mit Altersunterschied: ABBA-Björn war zunächst skeptisch

Björn Ulvaeus (79), das älteste Mitglied der legendären Popgruppe ABBA, ist wieder frisch verheiratet. Seine Auserwählte, Christina Sas, ist 28 Jahre jünger und arbeitet als Managerin in der Musikbranche. Die beiden schlossen im September 2024 den Bund der Ehe bei einer privaten Zeremonie in Kopenhagen. Björn plaudert jetzt aus, dass ihn der erhebliche Altersunterschied zu Beginn der Beziehung stark beschäftigt habe. "Ich hatte sofort große Probleme mit mir selbst und dem Altersunterschied. Wenn ein Mann oder eine Frau jemanden trifft, der viel jünger ist, und sich verliebt, denken sie: 'Tue ich das Richtige?'", äußert er im Interview mit The Times.

Doch letztlich habe er die Zweifel aufgegeben und sich entschieden, den Fokus auf die Liebe zu legen. "Ich beschloss: Es liegt an ihr – wenn sie mit jemandem leben will, der älter ist als sie und wir uns lieben...", schildert der Musiker. Sein Kennenlernen mit Christina bezeichnet er als "Liebe auf den ersten Blick". Nach anfänglichen Schwierigkeiten spielt das Thema Alter für die Turteltauben heutzutage keine Rolle mehr. Björn beteuert: "Das Alter steht nicht mehr zwischen uns – wir sprechen nicht einmal mehr darüber."

Christina ist Björns dritte Ehefrau, nachdem er zuvor mit ABBA-Mitglied Agnetha Fältskog (75) und später mit Lena Kallersjö verheiratet war. Aus den beiden Ehen hat er insgesamt vier Kinder. Seine Beziehung mit Christina begann, während Björn noch mitten in der Arbeit an ABBAs Comeback-Projekt war und kurz vor seiner Scheidung von Lena stand. 2021 lernten sich Christina und Björn bei den Arbeiten an ABBAs letztem Album "Voyage" kennen.

Instagram / bjornulvaeus Björn Ulvaeus im September 2023

Getty Images ABBA, April 1974

