50 Jahre nach ESC: ABBA für Ordensverleihung wiedervereint

Seitdem ABBA sich auflöste, zeigen sich die Bandmitglieder nur bei ausgewählten Events vereint. Die Verleihung eines wichtigen Ordens ist so ein Moment. In ihrer Heimat Schweden bekommt die Kultband vom König Carl Gustaf (78) persönlich eine Auszeichnung verliehen. Völlig überraschend versammeln sich Agnetha Fältskog (74), Björn Ulvaeus (79), Benny Andersson (77) und Anni-Frid Lyngstad (78) im Palast in Stockholm auf einem roten Teppich, um den Vasa-Orden entgegenzunehmen. Diesen bekommen sie für ihre "herausragende Leistung in der schwedischen und internationalen Musik", heißt es vom Palast, wie ein Instagram-Video der Verleihung zeigt. Immerhin schrieben ABBA beginnend mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 schwedische Musikgeschichte.

Erst in diesem Jahr wurde der ESC ein weiteres Mal in Schweden ausgetragen, nachdem Sängerin Loreen (40) 2023 erneut den Sieg für das skandinavische Land mit nach Hause gebracht hatte. Der Wettbewerb feierte die ESC-Erfolge des eigenen Landes während des Finales und das vor allem mit Verweis auf ABBA. Der Sieg der Gruppe beging nämlich sein 50-jähriges Jubiläum. Vorab war vermutet worden, dass das vielleicht genutzt werde, um die vier wieder gemeinsam auf die Bühne zu holen. Aber wie die Mitglieder dann selber erklärten, sei das von allen Beteiligten nicht gewollt. "Wir können 50 Jahre ABBA feiern, ohne dass wir auf der Bühne stehen", meinte Björn im Interview mit BBC Newsnight.

ABBA gilt bis heute als weltweites Phänomen. Auch wenn der internationale Erfolg nach dem ersten Platz beim ESC 1974 erst einmal ausgeblieben war, schafften es die beiden Ex-Paare nicht nur in Europa, sondern auch in den USA die Charts zu stürmen. Doch der Erfolg hatte auch Konsequenzen, denn beide Beziehungen zerbrachen daran. 1982 trennte die Band sich dann – und es sollte bis 2018 dauern, bis die vier wieder zusammenkamen. 2021 gab es dann sogar ein neues Album. Live treten ABBA eher ungern gemeinsam auf, aber das KI-Konzert "ABBA Voyage" in London erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit.

Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskognun und Björn Ulvaeus

Getty Images ABBA beim ESC 1974

