Diesen ABBA-Hit schrieb Björn Ulvaeus im betrunkenen Zustand

Björn Ulvaeus (80), Mitglied der legendären Band ABBA, hat in einem Interview mit The Times ein überraschendes Detail über die Entstehung eines ihrer größten Hits preisgegeben. Er verriet, dass er den Klassiker "The Winner Takes It All" unter dem Einfluss von Whiskey geschrieben habe, bevor er 2007 dem Alkohol abschwor. "Ich habe diesen Song sehr schnell während meiner Trinktage geschrieben", gestand der Musiker. Normalerweise habe er es vermieden, betrunken zu komponieren, da die Ergebnisse am nächsten Tag oft unbrauchbar gewesen seien. Doch bei diesem Lied sei es anders gewesen, da es laut Björn "tatsächlich gut" gewesen sei.

Der Song, der 1980 als Leadsingle des Albums "Super Trouper" veröffentlicht wurde, erreichte nicht nur Platz eins der britischen Charts, sondern schaffte es auch unter die Top Ten in den USA. Obwohl viele Fans von einer autobiografischen Inspiration ausgingen, weil der Text von Verlust und Schmerz spricht, stellte Björn klar: "Es ist keine persönliche Geschichte, aber ich habe versucht, die Details eines echten menschlichen Schmerzes einzufangen." Die ehrlichen und verletzlichen Worte des Hits haben ihn zu einem der emotionalsten Stücke der Band gemacht – und zu einem absoluten Publikumsliebling.

Neben der Musik schrieben Björn und die anderen Bandmitglieder Anni-Frid Lyngstad (79), Agnetha Fältskog und Benny Andersson in den letzten Jahren weiter Geschichte. Mit ihrem Album "Voyage", das 2021 erschien, kehrte ABBA nach 40 Jahren zurück ins Rampenlicht. Zudem begeistern sie mit einer innovativen Hologramm-Show, die noch bis 2029 in London zu sehen sein soll. Auch privat scheint es bei Björn gut zu laufen. Erst kürzlich erzählte er von seiner Ehe mit Christina Sas, zu der er einen Altersunterschied von 28 Jahren hat.

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, ABBA-Mitglieder

Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

