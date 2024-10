Hart? Das steht in ABBA-Star Björn Ulvaeus' neuem Ehevertrag

Am 21. September dieses Jahres heiratete ABBA-Legende Björn Ulvaeus (79) in der dänischen Hauptstadt seine Freundin Christina Sas, mit der er seit 2022 liiert ist. Jetzt ist klar, dass die beiden einen wasserdichten Ehevertrag geschlossen haben! Nur fünf Tage vor der Hochzeit unterschrieben sie diesen, wie die schwedische Zeitung Expressen berichtete. Darin soll folgendes schriftlich festgelegt sein: "Wir sind uns hiermit über folgende Punkte einig: Unsere Vermögen und alle Gewinne, die aus diesen Vermögen entstehen, werden in der Ehe getrennt."

Des Weiteren lautet die Niederschrift wie folgt: "Die Ehepartner haben keinen Anspruch auf den Besitz des anderen. Für die Ehe gilt das schwedische Recht." Diese Festlegung bedeutet, dass bei einer möglichen Scheidung Christina nicht an das üppige Vermögen des Musikers in Höhe von schätzungsweise 270 Millionen Euro herankommt. Sie hätte lediglich das Recht, den berühmten Nachnamen, welchen sie laut Ehevertrag wohl annahm, weiterhin zu tragen.

Der bekannte Sänger verkündete im September, dass er mit seiner Christina den Bund fürs Leben geschlossen hat. Er postete auf Instagram einen privaten Schnappschuss vom Hochzeitstag, auf welchem das Brautpaar glücklich strahlend auf einer Treppe in einer grünen Landschaft steht. In der Bildunterschrift verriet der 79-Jährige unter anderem sogar den Rahmen der Trauung: "Die Hochzeit fand in Kopenhagen im Beisein von engen Freunden und der Familie statt."

Instagram / bjornulvaeus Björn Ulvaeus im September 2023

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, ABBA-Mitglieder

