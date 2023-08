ABBA-Star Agnetha Fältskog feiert ihr großes Solo-Comeback

Agnetha Fältskog (73) kommt mit Solomusik zurück! Die Schwedin ist vor allem als Mitglied der Band ABBA bekannt. In den 1980er-Jahren hatte sie jedoch auch drei Solo-Studioalben herausgebracht – 2004 und 2013 folgte jeweils ein weiteres. Danach konzentrierte sie sich erst mal wieder auf ihre Bandkarriere. Doch jetzt macht Agnetha offenbar wieder ihr eigenes Ding: Sie veröffentlicht bald einen neuen Solo-Track!

Auf ihrem Instagram-Account gibt die 73-Jährige zusammen mit BBC Radio 2 bekannt, dass am 31. August ihr neuer Song "Where Do We Go From Here?" erscheint. Schon in den vergangenen Tagen hatte sie im Netz Hinweise auf eine anstehende Veröffentlichung gegeben. In einem ersten Ausschnitt ist die Begleitung einer Akustikgitarre zu hören, Agnethas Stimme aber noch nicht.

Die Fans der Sängerin sind so oder so schon total begeistert. "Agnetha, wie sehr wir dich vermisst haben... Ich bin so aufgeregt", kommentierte eine Userin voller Vorfreude. Eine andere sprach von einer "schönen Überraschung". "Das hört sich fantastisch an. Ich kann es kaum erwarten, deine neue Musik zu hören. Danke", schrieb eine weitere Followerin.

Anzeige

Getty Images Agnetha Fältskog, ABBA-Sängerin

Anzeige

Getty Images Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, ABBA-Mitglieder

Anzeige

Getty Images Agnetha Fältskog, 1975

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de