Band ABBA trauert um verstorbenen Musikproduzenten Michael

Die schwedische Kultband ABBA trauert um ihren langjährigen Toningenieur Michael B. Tretow, der im Alter von 80 Jahren am Dienstag verstorben ist. Dies bestätigte seine Familie laut The Mirror in einer Mitteilung. Michael, der als "fünftes Mitglied" der Musikgruppe galt, spielte eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung des einzigartigen Sounds von ABBA. Die Mitglieder Björn Ulvaeus (80), Benny Andersson (78), Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog zeigten sich im Netz schwer getroffen von Michaels Ableben.

"Du bedeutest uns mehr als irgendjemand sonst. Unsere Musik lebt weiter, das haben wir dir zu verdanken", schrieb beispielsweise Benny im Netz. Anni-Frid und Agnetha erinnerten an seine Wärme und Kreativität, während Björn betonte, dass Michael nicht nur ein unvergleichlicher Tonmeister, sondern auch ein enger Freund war. "Danke, Micke, für die vielen lustigen Momente", beendete der 80-Jährige sein emotionales Statement.

Michael gilt als Schöpfer des legendären ABBA-Sounds, der die Band unsterblich gemacht hat. Bereits in den 1970er-Jahren begann seine Zusammenarbeit mit Benny und Björn im Metronome Studio in Stockholm. Er war maßgeblich an der Produktion ihrer weltbekannten Hits wie "Ring Ring", "Waterloo" und "Super Trouper" beteiligt und wurde für seine innovativen Techniken wie das einzigartige Mikrofonieren von Schlagzeug- und Klavieraufnahmen geschätzt. Sein Stil prägte Klassiker wie "Mamma Mia" und "S.O.S.". Obwohl er an fast allen ABBA-Alben arbeitete, war er nicht an ihrer jüngsten Veröffentlichung "Voyage" beteiligt.

Getty Images Benny Andersson und Bjorn Ulvaeus bei der "Mamma Mia! Here We Go Again"-Premiere

Getty Images Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Bjorn Ulvaeus, ABBA

