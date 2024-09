ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus hat zum dritten Mal geheiratet

Björn Ulvaeus (79) hat Grund zu feiern. Wie das ABBA-Mitglied auf Instagram verrät, hat er der Ehe eine dritte Chance gegeben. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat er seine Partnerin Christina Sas geheiratet. Um das mit seinen Fans zu teilen, postet er nun einen süßen Schnappschuss vom Hochzeitstag. Darauf stehen die beiden auf einer Treppe in einer grünen Landschaft und strahlen bis über beide Ohren. Der "Dancing Queen"-Interpret gibt zur Feier des Tages einen dunkelgrünen Anzug zum Besten, während seine Angetraute ein olivgrünes Kleid trägt.

In der Bildbeschreibung verraten die Turteltauben einiges über ihre Liebesgeschichte. "Sie lernten sich 2021 in Nürnberg im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von ABBAs letztem Album Voyage kennen und begannen im Frühjahr 2022 miteinander auszugehen. Die Hochzeit fand in Kopenhagen im Beisein von engen Freunden und der Familie statt", heißt es. Außerdem zeigen die Bilder noch einen berühmten Hochzeitsgast. Sandi Toksvig, eine britische Komikerin, die das "The Great British Bake Off" moderiert, hat die Trauung durchgeführt. Auf einem Foto steht sie in einem schicken Gewand vor dem Brautpaar.

Mit Christina geht der 79-Jährige schon seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Sie lernten sich kurz nach seiner Trennung von Ex-Frau Lena Källersjö kennen. Zu Gast in der schwedischen Talkshow "Bianca" schwärmte er schon wenige Monate später: "Man kann wirklich sagen, dass es schlagartig Liebe auf den ersten Blick war."

Getty Images Björn Ulvaeus und Christina Sas im Juli 2022

Getty Images Björn Ulvaeus, Musiker

