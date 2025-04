Yeliz Kocs Tochter Snow bekommt "Die Wilden Kerle" zu Ostern

Überraschung zu Ostern: Snow Elanie (3), die Tochter von Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33), durfte sich über ein ganz besonderes Geschenk freuen. Ihre Tante Filiz Koc (38) schickte der kleinen Snow eine DVD von "Die Wilden Kerle" – eine Filmreihe, durch die Jimi einst zum Kinderstar wurde. Mama Yeliz teilte die Osteridee in ihrer Instagram-Story und zeigte sich begeistert: "Für Snow zu Ostern von Filiz. Kann sie sich bald mal angucken, wenn sie ein bisschen älter ist."

Die Geschenkgeste kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die angespannte Beziehung zwischen Yeliz und Jimi langsam zu entspannen scheint. Nachdem der Schauspieler lange Zeit keinen Kontakt zu seiner Tochter gesucht hatte, scheint er jetzt wieder einen Schritt auf Snow zuzugehen. Der Realitystar berichtete kürzlich, dass sich Jimi mittlerweile regelmäßig melde und auch wieder Besuche bei seiner Tochter mache. Zudem postete Yeliz vor wenigen Tagen einen Clip, in dem ihr Töchterchen fröhlich vor sich her sang: "Jimi ist mein bester Freund."

Yeliz und Jimi, die im Jahr 2020 ein Paar wurden, hatten eine turbulente Beziehung, die noch vor der Geburt ihrer Tochter im September 2021 endete. Während Jimi zu Beginn für seine neugeborene Tochter da war und sich sogar ein Tattoo für die kleine Snow stechen ließ, brach der Kontakt schließlich gänzlich ab. Im Februar 2024 machte der 33-Jährige Schlagzeilen mit einem Livestream auf YouTube, in dem er sich selbst als "unfreiwilligen Erzeuger" bezeichnete.

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

