Jannik Kontalis bestätigt die Trennung von Yeliz Koc

Jannik Kontalis hat jetzt bestätigt, was viele schon eine ganze Weile vermutet haben: Er und Yeliz Koc (31) sind nicht mehr zusammen. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob der Reality-TV-Star wieder Single sei. Janniks Antwort fiel knapp, aber eindeutig aus: "Ja." Damit beendet er die seit Wochen kursierenden Spekulationen um ein Liebes-Aus zwischen den beiden. Weder er noch Yeliz hatten sich zuvor konkret zu den Trennungsgerüchten geäußert, sodass ihre Fans in den vergangenen Tagen immer wieder über den Beziehungsstatus des Paares rätselten.

Die Beziehung der beiden stand zuletzt offenbar schon länger auf wackeligen Beinen. In einer früheren Instagram-Story teilte Yeliz ein Video mit einer deutlichen Botschaft über Treue, die viele Fans als versteckten Seitenhieb auf Jannik deuteten. Auch er selbst hatte auf Social Media wiederholt über das Scheitern von Beziehungen gesprochen und betont, dass Partnerschaften nur mit Mitarbeit beider Parteien funktionieren würden. Bereits seit ihrer gemeinsamen Reise nach Paris, die sie im März vorzeitig abbrachen, war klar, dass es große Spannungen zwischen den beiden gibt. Damals erklärte Jannik zu dem plötzlichen Abbruch: "Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist."

Jannik und Yeliz hatten sich 2022 bei der Show "Make Love, Fake Love" kennengelernt und verliebt. Die Beziehung hielt aber nicht lange – schon nach wenigen Monaten trennten sie sich. Beide versuchten ihr Glück mit neuen Partnern: Während Yeliz unter anderem Yasin Mohamed (33) datete, führte Jannik eine Beziehung mit Gerda Lewis (32). Zur Begeisterung vieler Fans feierten sie nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu Prominent getrennt Anfang 2025 ein Liebescomeback. Ob sie sich in Zukunft zu den genauen Gründen ihrer Trennung äußern, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Anzeige