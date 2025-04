König Frederik von Dänemark erkundet die japanische Kultur

König Frederik X. (56) von Dänemark begeistert auf seiner aktuellen Staatsreise in Japan nicht nur mit seinem Charme, sondern auch mit seiner Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Ohne seine Ehefrau Königin Mary (53) an seiner Seite erkundet der Monarch die japanische Kultur und lässt es sich dabei auch kulinarisch gutgehen. Ein besonderes Highlight war ein Empfang in der dänischen Botschaft, bei dem Frederik nicht nur dänische und japanische Teilnehmer traf, sondern auch Essensstände mit Fokus auf nachhaltige Gastronomie besuchte. Dort durfte sich der Royal auch gleich eine Schüssel traditionelles Ramen gönnen. Der Besuch ist Teil seiner geplanten Reise, die noch bis zum 25. April andauern wird.

Neben kulinarischen Genüssen widmet sich der König auch ernsten Themen. Im Rahmen der Konferenz "Future Food Production" hielt er selbst eine Rede und zeigte dabei sein Engagement für Fortschritt und Innovation. Besonders aufmerksam machte Frederik im Bereich Gesundheitsinnovationen von sich reden, als er an einer Stoffpuppe anschaulich neue Technologien testete. Die Reise, die auch politische Gespräche und einen Besuch der Expo 2025 in Osaka umfasst, wird von Beobachtern als gelungene Möglichkeit gesehen, den internationalen Dialog voranzutreiben und Dänemarks kulturelle sowie technologische Kompetenz zu präsentieren.

Frederik X. hat sich seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr als nahbarer und moderner König präsentiert, der es versteht, die Menschen für sich zu gewinnen. Bereits zu Beginn seiner Regentschaft punktete er mit emotionalen Worten über das Vermächtnis seiner Mutter, der beliebten Königin Margrethe (85). Auch wenn dieses Mal Mary nicht an seiner Seite ist, erweckt Frederik immer wieder Eindruck durch seine charmante Art und seine klaren Botschaften. Sein jetziger Besuch in Japan ist nicht nur eine politische Reise, sondern auch ein Beweis dafür, dass er den Spagat zwischen royaler Würde und greifbarer Authentizität gemeistert hat.

Kaspar Wenstrup/Aller/MEGA König Frederik X. in Japan, April 2025

Getty Images Königin Margrethe und König Frederik im Januar 2024

