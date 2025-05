Grandioser Auftritt: König Frederik X. feiert 57. Geburtstag

König Frederik X. hat seinen 57. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass zeigte sich der dänische Regent um die Mittagszeit gemeinsam mit seiner Tochter Prinzessin Isabella (18), seiner Mutter Königin Margrethe (85) und seiner Frau Königin Mary (53) auf dem Balkon von Schloss Amalienborg und begrüßte die versammelten Zuschauer auf dem Schlossplatz. Wie es Tradition ist, wurde der Geburtstag mit musikalischer Begleitung des Royal Lifeguard Musikkorps, das eigens für diesen Anlass einen neuen Tributmarsch einstudiert hatte, gefeiert.

Bereits im Vorfeld hatte der Palast ein offizielles Porträtfoto des Monarchen veröffentlicht, das ihn in einer beeindruckenden Uniform zeigt. Das Teilen von Fotos ist nichts Außergewöhnliches für das dänische Königshaus, vor allem nicht an Geburtstagen der royalen Familie. Was jedoch auffiel: Wurden bisher stets neue Aufnahmen veröffentlicht, griff das Königshaus zu Frederiks 57. Geburtstag auf ein Bild aus dem Vorjahr zurück.

Es ist erst das zweite Mal, dass Frederik seinen Geburtstag als König feiert, nachdem er am 14. Januar 2024 das Amt von seiner Mutter übernommen hatte. Der amtierende Monarch ist seitdem nicht nur ein Repräsentant, sondern auch eine inspirierende Figur für die Bevölkerung. Royal-Fans hatten die Möglichkeit, ihrem König auf der offiziellen Internetseite des Königshauses digitale Geburtstagsgrüße zu hinterlassen.

Getty Images Die dänischen Royals: Prinzessin Isabella, Königin Margrethe, König Frederik und Königin Mary

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark winken dem Volk, 2025

