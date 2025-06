Sportlich: Prinzessin Josephine wandert mit ihren Eltern

Ein überraschender Auftritt sorgte Anfang der Woche für Aufsehen: Prinzessin Josephine (14) begleitete ihre Eltern, Königin Mary (53) und König Frederik X. (57), bei einer Wanderung auf der Insel Koltur, der am dünnsten besiedelten der Färöer-Inseln. Das zeigen Fotos, die Hello! vorliegen. Die Tour fand am Dienstag statt, unmittelbar bevor der offizielle Besuch des Königspaars in dieser Region begann. Dass Josephine an diesem Tag dabei sein würde, war vorher nicht bekannt. Besonders bemerkenswert. Nur einen Tag zuvor hatte die Prinzessin noch an den Royal-Run-Läufen teilgenommen.

Die dänischen Royals reisen während ihres Besuchs der Färöer-Inseln mit dem historischen Königsschiff Dannebrog, das zwischen 1931 und 1932 gebaut wurde und seither das Familienleben auf hoher See erleichtert. Das prunkvolle Schiff bietet neben einer Lounge, einem Esszimmer und geschmackvoll eingerichteten Schlafkabinen der Königsfamilie auch Arbeitsräume für offizielle Angelegenheiten. Während der Wanderung trug König Frederik einen traditionellen färöischen Anzug, der ihm von der Regierung und dem Parlament der Inseln überreicht wurde. Königin Mary trug eine Tracht, die sie bereits anlässlich ihres ersten Besuchs auf den Färöer-Inseln im Jahr 2005 erhalten hatte.

Prinzessin Josephine beeindruckt nicht nur mit ihrem Engagement während der letzten offiziellen Termine, sondern gilt auch als charmantes Gesicht des dänischen Königshauses. Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Prinz Vincent (14) hatte sie in der Vergangenheit bei öffentlichen Anlässen immer wieder für Begeisterung gesorgt. Die kürzlich veröffentlichten Porträts der beiden Geschwister unterstrichen einmal mehr die Bodenständigkeit und Eleganz, die die junge Generation der dänischen Royals ausstrahlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, Mai 2025

Anzeige Anzeige