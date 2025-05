König Frederik gibt Gesundheitsupdate zu Königin Margrethe

Königin Margrethe (85) hat die jüngsten gesundheitlichen Sorgen gut überstanden – das hat nun ihr Sohn, König Frederik X. (56), gegenüber der Presse bestätigt. Am Dienstag zeigte sich der Monarch erstmals wieder in der Öffentlichkeit, als er zur Ehrung der besten Nachwuchshandwerker der Handwerkervereinigung Kopenhagen erschien. Vor dem Rathaus warteten mehr als 100 Schaulustige und Touristen darauf, den König zu begrüßen. Auf Nachfrage von Ekstra Bladet nach dem Gesundheitszustand seiner Mutter sagte Frederik kurz und knapp: "Bisher nur gute Nachrichten, kann ich nur sagen." Margrethe war zuvor wegen einer hartnäckigen Erkältung im Kopenhagener Rigshospitalet behandelt worden, durfte das Krankenhaus aber bereits kurz darauf wieder verlassen.

Die 85-jährige Königin verpasste durch ihre Erkrankung eine geplante Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum der Sankt Lukas Stiftung in Hellerup. Nach der kurzfristigen Absage wurde Margrethe ins Rigshospitalet gebracht, wo sie einige Tage zur Beobachtung blieb. Nach Angaben des Königshauses kehrte Margrethe schließlich am Wochenende zurück nach Hause. Obwohl Frederik auf weitere Fragen – etwa zu den Beweggründen für den Konzertbesuch kurz nach dem Krankenhausaufenthalt seiner Mutter – nicht einging, machte sein kurzes Statement vielen Royal-Fans Hoffnung.

Dass der König ein großer Rockmusik-Fan ist, hat er schon mehrfach in Interviews betont. Sein Faible für Künstler wie David Bowie teilt er auch mit seiner Frau, Königin Mary (53), wie Statements aus dem vergangenen Jahr zeigen. Frederik legt Wert darauf, immer wieder Balance zwischen seinen Verpflichtungen als Monarch und seinem privaten Leben zu finden. Im dänischen Königshaus gilt ein gutes Verhältnis zwischen Mutter und Sohn als selbstverständlich – gemeinsamen Auftritten merkt man an, wie sehr Margrethe und Frederik einander schätzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Juli 2024

Anzeige Anzeige