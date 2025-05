Endlich Klarheit: Hof informiert über Königin Margrethe

Vor Kurzem wurde das dänische Volk darüber informiert, dass Königin Margrethe nicht an den Feierlichkeiten zum 125. Jubiläum der Sankt-Lukas-Stiftung in Hellerup teilnehmen könne. Später hieß es, die 85-Jährige befinde sich zur Beobachtung im Rigshospitalet in Kopenhagen, nachdem sie an einer Erkältung erkrankt war. Am Morgen des 9. Mai kam endlich die Entwarnung: Der dänische Hof bestätigte in einem offiziellen Statement, dass die frühere Monarchin weiterhin im Krankenhaus sei, jedoch voraussichtlich am Wochenende nach Schloss Fredensborg zurückkehren werde.

In dem Statement hieß es weiter: "Ihre Majestät erholt sich und ist guter Dinge." Der Palast machte deutlich, dass der Krankenhausaufenthalt hauptsächlich aus Vorsicht erfolgte – dennoch zeigte sich das Volk vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Vorgeschichte Margrethes besorgt. Im Jahr 2023 musste sich Margrethe bereits einer Rückenoperation unterziehen, und ein Sturz im September 2024 führte zu weiteren Verletzungen.

Das Königshaus rief auf seiner Webseite nun dazu auf, die Privatsphäre der einstigen Monarchin zu respektieren und versicherte, dass weitere Updates zum Gesundheitszustand zeitnah folgen werden. Im Januar des vergangenen Jahres hatte Margrethe zugunsten ihres Sohnes Frederik (56) abgedankt. Zwar lebt sie deshalb nun einen ruhigeren Alltag, tritt aber weiterhin bei offiziellen Anlässen auf. Ihr nächster geplanter Termin ist der 22. Mai, an dem sie den Bibelgesellschaftspreis entgegennehmen soll.

Getty Images Königin Margrethe und König Frederik im Januar 2024

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024