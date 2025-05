Sorgen um Margrethe: König Frederik feiert auf Rockkonzert

Gestern wurde bekannt, dass Königin Margrethe (85) aufgrund einer hartnäckigen Erkältung zur Beobachtung im Krankenhaus liegt. Ihr Sohn König Frederik X. (56) schien sich davon ein wenig ablenken zu wollen und besuchte am Donnerstagabend mit einer kleinen Gruppe den Auftritt von Rocklegende Robert Plant in Kopenhagen. Während des Konzerts zeigte sich der dänische König total begeistert – und beteiligte sich an den Ovationen für den ehemaligen Frontmann von Led Zeppelin. Zuvor besuchte Frederik seine kranke Mutter im Kopenhagener Krankenhaus Rigshospitalet, wie der dänische Königspalast gegenüber Ekstra Bladet bestätigte – ihr aktueller Zustand ist nicht bekannt.

Margrethes Zustand dürfte aber gut sein – sonst würde Frederik vermutlich kein Rockkonzert besuchen. Der Mann von Königin Mary (53) ist großer Fan von Rockmusik und machte daraus auch nie ein Geheimnis. "In mir steckt wahrscheinlich ein kleiner Rock'n'Roller, der gerne auf der Bühne stehen und auf der Gitarre abrocken würde", verriet Frederik 2023 im Interview mit dem dänischen Magazin Gaffa. Besonders die Musik von David Bowie (✝69) habe es ihm angetan – er ist ein großer Fan. "Er hatte wirklich den Mut, etwas zu wagen, und ich finde seine Musik immer noch großartig", schwärmte der Monarch von der Rocklegende.

Doch neben seiner Leidenschaft für die Musik ist Frederik auch ein Familienmensch durch und durch. Besonders zu seiner Mutter soll er ein enges Verhältnis pflegen. Anfang des vergangenen Jahres löste Frederik Margrethe nach 52 Jahren auf dem dänischen Thron ab. Damals nahmen das Mutter-Sohn-Duo zusammen mit Frederiks ältestem Sohn Prinz Christian (19) sowie dem Staatsrat an einer Sitzung teil – dort unterzeichnete Margrethe sichtlich gerührt ihre Abdankungserklärung. Ende Dezember machte sie diesen historischen Schritt öffentlich.

Getty Images Kronprinz Frederik im November 2023

Getty Images Prinz Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024