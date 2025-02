Prinz Christian von Dänemark beginnt seinen Militärdienst

Prinz Christian (19) von Dänemark hat am Montag einen neuen Lebensabschnitt begonnen: Der Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) trat in Slagelse seinen Militärdienst an. Mit einer Reisetasche über der Schulter betrat der Thronfolger die Kaserne, in der er die kommenden vier Monate verbringen wird. Als Teil seiner Ausbildung beim Garde-Husaren-Regiment, das den königlichen Haushalt schützt, wird er nun in militärischen Disziplinen geschult.

Christians erster Tag in der Kaserne markiert den Beginn seiner Ausbildung als Mitglied des dänischen Königshauses, das traditionell militärische Dienste leistet. Vorbilder hat er dabei genug: Sein Vater Frederik verfügt über eine beeindruckende militärische Laufbahn als Elitesoldat der Marine und Militärpilot – seine Großmutter, die frühere Königin Margrethe II. (84), diente ebenfalls beim Militär. Christians Einsatz in Slagelse beschränkt sich vorerst auf vier Monate, doch dänische Medien spekulieren bereits, dass dies nur der Anfang seines umfassenden Vorbereitungsprogramms als zukünftiger König ist.

Bereits im vergangenen Monat wurde bestätigt, dass Christian am 3. Februar seinen Wehrpflichtdienst antreten wird. Zuvor reiste der 19-Jährige durch Teile Ostafrikas und ließ seine Community im Netz daran teilhaben. Dazu teilte er auf Instagram einige Impressionen seiner Tour. "Das Essen, die Kultur, das Klima, die Tierwelt, die Aufgaben und die Menschen machen es zu einer Erfahrung, die ich nie vergessen werde", schwärmte er.

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinz Christian von Dänemark im Februar 2025

Instagram / detdanskekongehus Prinz Christian in Ostafrika, November 2024

