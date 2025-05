Dänische Königspaar verbrachte seinen Hochzeitstag getrennt

Die Romantik mussten König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) an ihrem Hochzeitstag hinten anstellen. Gestern jährte sich die Vermählung des dänischen Königspaares bereits zum 21. Mal. Doch den besonderen Tag konnten sie nicht miteinander verbringen. Wie unter anderem Hello! berichtet, machten ihre royalen Verpflichtungen ihnen einen Strich durch die Rechnung. So besuchte Mary ein Meeting für ihre Stiftung Mary Foundation, die sie im Jahr 2007 gründete – diese beschäftigt sich mit Mobbing und häuslicher Gewalt. Derweil überreichte ihr Gatte als einer der Schirmherren der dänischen Akademie für Wissenschaften dem diesjährigen Preisträger die Goldmedaille.

Frederik und seine Mary gelten neben Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sowie König Willem-Alexander (58) und seiner Königin Máxima (53) als eines der Traumpaare des europäischen Adels. Ihre Liebesgeschichte begann im Jahr 2000 in Sydney während der Olympischen Sommerspiele. Dort trafen sich der Prinz und die damalige Werbefachfrau in einem Pub – und es funkte schließlich. Am 14. Mai 2004 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken für das junge Paar – in der Kopenhagener Frauenkirche gaben sie sich vor den Augen der Welt das Jawort. Zusammen sind sie stolze Eltern ihrer vier Kinder – Prinz Christian (19), Prinzessin Isabella (18) sowie der Zwillinge Prinzessin Josephine (14) und Prinz Vincent (14).

Anfang des vergangenen Jahres gingen Frederik und Mary als Ehepaar einen weiteren bedeutenden Schritt: So wurde der Royal zum nächsten König von Dänemark gekrönt, nachdem seine Mutter Königin Margrethe (85) nach 52 Jahren abgedankt hatte. Adelsexperte Jürgen Worlitz (76) war sich schnell sicher, dass sie ihre Aufgabe als Königspaar hervorragend meistern würden. "Frederik wird sein Amt geräuschloser ausüben, auch etwas glanzloser, weil er ja nun mal ein Mann ist. Die Glamourrolle fällt seiner Frau zu. Heißt: Mary wird durch ihre Eleganz schon für einen Wow-Effekt sorgen", berichtete er damals Promiflash.

Ian Waldie / Getty Images Hochzeit von Prinzessin Mary und Prinz Frederik im Mai 2004

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

