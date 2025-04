Co-Trainer Sandro Wagner kündigt seinen Rücktritt vom DFB an

Sandro Wagner (37) hat beschlossen, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem Final Four der Nations League im Sommer zu verlassen. Am Freitagmorgen teilte der Deutsche Fußball-Bund mit, dass der bisherige Co-Trainer und ehemalige Nationalspieler auf eigenen Wunsch aus dem Trainerstab ausscheiden wird. Insgesamt wird Sandro noch bis zum Heimturnier an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeiten. Sein finales Länderspiel als Teil des Trainerteams steht am 4. Juni gegen Portugal an, bevor er dann offiziell seinen Posten niederlegt. In seinem Statement begründet Sandro seine Entscheidung wie folgt: "Als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu arbeiten, war und ist eine riesige Ehre für mich. [...] Aber ich möchte bald den nächsten Schritt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass es mein großer Wunsch ist, irgendwann selbst als Cheftrainer zu arbeiten."

Der amtierende Bundestrainer kann den Rücktrittswunsch seines Kompagnons nach eigener Aussage "gut nachvollziehen". Auch scheint es so, als würde zwischen den beiden nach dieser gravierenden Entscheidung kein böses Blut fließen, wie Julian betont: "Wir hatten dazu einen guten und stets transparenten Austausch." Die Zusammenarbeit der beiden galt in Fachkreisen als besonders eng, schließlich kannten sie sich bereits aus früheren Zeiten beim FC Bayern und 1860 München.

Sandro, der noch mitten im Erwerb seiner Pro-Lizenz steckt, hatte bereits von 2021 bis 2023 bei der SpVgg Unterhaching als Cheftrainer gearbeitet und war mit dem Klub in die 3. Liga aufgestiegen. Beim DFB begann er im Sommer 2023 zunächst als Co-Trainer der U20, wechselte jedoch nach Hansi Flicks (60) Entlassung schon bald zur A-Nationalmannschaft. "Was als Projekt für die Heim-EM 2024 begann, hat sich zu einer längeren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Benjamin Glück und dem gesamten Trainerteam entwickelt", resümiert der Bundestrainer in dem Statement. Er wünsche Sandro alles Gute für seine nächsten beruflichen Schritte. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler (65) schaut optimistisch auf Sandros Karrierepläne: "Ich bin mir sicher, dass wir Sandro schon bald als Cheftrainer an der Seitenlinie wiedersehen werden. Er wird seinen Weg gehen!"

Getty Images Julian Nagelsmann und Sandro Wagner, November 2024

Patrik Stollarz / Getty Images Fußballer Sandro Wagner beim Freundschaftsspiel in Dänemark 2017

